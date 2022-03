Il video shock di Fedez divide il web ma vip e politici sono tutti con lui

Un video che ha colpito anche i più distratti, anche i più lontani dai social, anche i suoi non ammiratori. Fedez che annuncia tra le lacrime di dover fare i conti con una malattia, un qualcosa di non specificato ma per fortuna "preso in tempo", lascia tutti di stucco.

Il web però si divide, con una bilancia che comunque pesa con tanti sì dalla sua parte. Sì perché ha scelto di raccontarlo, sì perché si è messo a nudo con tutte le sue fragilità in un momento così difficile; sì perché così facendo farebbe sentire meno soli quanti stanno attraversando un'esperienza di malattia. Dal fronte dei no ci sono quanti non apprezzano la condivisione di una parentesi così delicata, contestando tra l'altro la decisione, per il momento, di non rivelare di cosa si tratti e che ha creato questa sorta di "suspence", che non si addice al tema della malattia. I commenti più duri riguardano anche l'aspetto economico: "Ti potrai curare senza difficoltà", scrivono più persone, "a differenza di quanti non possono farlo". Non stupisce, il web del resto è anche questo. A riscaldare il cuore del rapper però ci pensa soprattutto la moglie, l'influencer Chiara Ferragni che per lui chiede il supporto degli amici e di quanti lo vogliono bene, dicendosi certa che presto sarà tutto superato. E gli auguri social per Fedez non sono mancati.

A partire da Simona Ventura che posta: "Sono attonita. Quello che posso dirti sommessamente e che, la prova durissima che dovrai affrontare e che, sono sicura supererai, un senso ce l’ha. Lo capirai al momento giusto. Appoggiati alla tua meravigliosa moglie, a Leo e a Vitto. Saranno loro i tuoi angeli. E anche noi che se vorrai ti staremo vicino perché vi vogliamo tanto bene".

Anche Orietta Berti, con cui il musicista ha condiviso il successo di "Mille", ha voluto esprimergli affetto e solidarietà: "Mi hanno informato che Federico ha avuto un problema fisico e che dovrà iniziare un periodo di cure. Volevo mandare a lui e a tutta la sua famiglia un grandissimo abbraccio con l'augurio di pronta guarigione. Federico è un ragazzo eccezionale, una persona per bene, buona, un bravissimo papà e con Chiara hanno una famiglia meravigliosa. Sono sicura che affronterà questa sfida con tantissima forza. Si meritano ogni bene".

Mara Maionchi, con cui Fedez è stato giudice in più edizioni di X Factor, gli lancia un "Forza stella", mentre la collega Levante lo incita con un "Forza hombre". Emma Marrone, che in passato ha lottato con un tumore, lo sostiene: "Un grande abbraccio a Fedez ! Tanta forza e tanto coraggio! Ti voglio bene».

Non manca il sostegno di Giuliano Sangiorgi dei Negroamaro, a cui basta dire soltanto: "Forza"!

La deputata Laura Boldrini, che si è confrontata lo scorso anno con un problema di salute molto serio come quello di un condrosarcoma, gli manda i suoi auguri di pronta guarigione: "Forza Fedez! So che non è facile accettare di avere un problema di salute.La malattia non va nascosta, non è uno stigma, hai fatto bene a parlarne, aiuta se stessi e gli altri".

Anche Matteo Salvini gli invia i suoi auguri: «In bocca al lupo e buona battaglia a Fedez. Possiamo anche aver discusso in passato, ma oggi questo non conta niente. Forza ragazzo»!



