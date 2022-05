Rovesci al Nord, ancora caldo al Sud. Ma qualcosa cambierà

Nei prossimi giorni un vortice ciclonico metterà un po' di scompiglio sul fronte meteo e saranno tante le regioni interessate. Inizia dunque a traballare la calda stabilità atmosferica dell'ormai conosciuto anticiclone Hannibal.

Attualmente il centro motore di questo vortice è collocato a ridosso del Regno Unito, ma con le sue larghe maglie esso ha iniziato ad inviare masse d'aria più fresca ed umida verso il nostro Paese, lambendo le regioni settentrionali dove si è già manifestato un aumento dell'attività temporalesca, segnatamente sui rilievi.

Nei prossimigiorni e nella fattispecie tra Mercoledì 25 e Giovedì 26 l'aria fresca riuscirà a penetrare con maggiore forza sul bacino del Mediterraneo con rovesci e temporali che a quel punto non si limiteranno più a interessare le zone montuose, ma avranno la forza di sconfinare fin sulla Valle Padana.

Attenzione, questa maggiore ingerenza dell'aria fresca dal Nord Europa verso latitudini più meridionali sarà poi alla base della formazione di un altro piccolo vortice ciclonico (goccia fresca) che prenderà forma a ridosso delle Isole Baleari e che si metterà in viaggio verso il tratto di mare che separa la Tunisia dalle due Isole maggiori. Tra Giovedì 26 e Venerdì 27, mentre al Nord continuerà ancora una moderata instabilità soprattutto sui rilievi e in particolare nelle ore più calde, alcune note d'instabilità inizieranno a disturbare anche la Sardegna e la dorsale appenninica del Centro.

Ma non finiranno qui i guai per l'anticiclone Hannibal in quanto proprio a cavallo del weekend una parte di esso si sposterà verso il nord Europa, provocando così la discesa di masse d'aria piuttosto fredda verso il nostro Paese. Se tutto verrà confermato sarà questo il preludio a un fine settimana assai più agitato per molte regioni dove oltre ai capricci del tempo si dovrà mettere in conto pure una netta e generale attenuazione del caldo anche per le regioni meridionali.

Insomma, è probabile che la stagione riprenda ad avere un comportamento più normale perdendo così, almeno in parte, le attuali insolite caratteristiche estive.

