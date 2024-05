La confessione di Milena Santirocco: «Volevo morire in mare. Poi ho pensato ai miei figli»

Video dalla rete

Milena Santirocco, l’insegnante di danza che era scomparsa da casa sua, a Lanciano, ed è stata ritrovata a Castel Volturno, a 200 chilometri di distanza dopo 6 giorni, ha raccontato la sua storia alle telecamere di «Chi l’ha visto» su Rai3 e ha confessato che si era allontanata da casa pensando di farla finita. «Mi sono seduta sulla sabbia, appoggiata a un tronco, sono stata 4 ore a guardare le onde del mare, ho pensato ai miei figli e alla mia famiglia. Ho provato a immergermi in acqua ma poi ho pensato di tornare a casa». In un primo momento, la donna aveva detto di essere stata rapita, ma in seguito ha confessato la verità.

