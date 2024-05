Una produzione capolavoro del Rigoletto verdiano: le suggestive immagini dal palco del Teatro Mandanici

TEATRO

Una regia talentuosa, un cast solistico di qualità, l'Orchestra del Teatro Francesco Cilea, il Coro lirico siciliano e corpo di ballo di Pietro Gorgone hanno impreziosito la rappresentazione del melodramma di Giuseppe Verdi

Il sipario del principale Teatro della Città del Longano si è alzato e un’ovazione ha salutato la nuova produzione del capolavoro verdiano, Rigoletto.

Sabato scorso nella sala gremita del Leone a Bacellona Pozzo di Gotto è andato in scena il melodramma in tre atti di Giuseppe Verdi, Rigoletto, tra incanto e suggestioni di viva emozione.

La produzione firmata dal talento registico di Salvo Dolce, in uno spazio atemporale, tra tradizione e innovazione, tra eleganza spirituale e passione viscerale, si è affermata, con continui e convinti scroscianti applausi del folto pubblico intervenuto, grazie a un cast solistico di rilevante qualità: nel ruolo eponimo il baritono messicano Carlos Almaguer, voce torrenziale, brunita, ma sempre a servizio della trama scenica; voluttuoso, seducente il Duca di Mantova di Enea Scala, voce sicura, svettante e sempre presente; innocente la Gilda di Maria Francesca Mazzara, dal timbro cristallino, agile e perfettamente in simbiosi con il personaggio verdiano; ottimi i ruoli di Sparafucile e Maddalena, rispettivamente, Francesco Ellero D’Artegna e Licia Toscano, così come di primo ordine, sia vocale che artistico, la nutrita schiera di comprimari che sono la formula vincente per un’ottima riuscita e esecuzione dell’opera ispirata al dramma di Victor Hugo: Riccardo Bosco per Monterone, e ancora Federico Parisi in Borsa, Alberto Munafò in Marullo, Marco Tinnirello in Ceprano, Leonora Ilieva in Giovanna e Tiziana Fiorito nel carattere della Contessa.

Sontuosa e imponente la prestazione dell’Orchestra del Teatro Francesco Cilea diretta con brio e precisione dalla giovanissima bacchetta di Alfredo Salvatore Stillo; omogeneo, compatto, ricco di accenti e sfumature dinamiche il Coro Lirico Siciliano, guidato da Francesco Costa, che riesce a incarnare la “vil razza dannata” dei cortigiani verdiani con assoluta precisione scenica e vocale.

Impreziosivano la rappresentazione messinese il grazioso corpo di ballo di Pietro Gorgone, le sapienti luci di Gabriele Circo e i seducenti costumi di Fabrizio Buttiglieri.