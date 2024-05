Festa di Sant’Alfio: stalli per disabili occupati abusivamente… e i vigili stanno a guardare

Lo dico

La sera del 4 Maggio vado nel comune di Sant’ Alfio a vara, per le celebrazioni dei tre santi. Premetto di essere un invalido con tanto di contrassegno per disabili, quindi mi accingevo a cercare un posto per parcare la mia auto, ma con mia somma sorpresa noto quanto in foto meglio indicato, cioè una vettura con adesivo di contrassegno per disabili, applicato nel posteriore della vettura ed accanto un’altra autovettura, parcata irregolarmente senza alcun titolo nel posto dei disabili.