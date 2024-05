Taormina, appello della madre della ragazza scomparsa: «Denise ti prego torna a casa. E se qualcuno la tiene…»

LA SPARIZIONE

Non si hanno notizie della 17enne dalle 20 del 2 maggio quando si è allontanata volontariamente dalla sua residenza, portando con sé il suo cane di colore bianco

La madre di Denise D’Arro, la 17enne scomparsa dalla frazione di Trappitello, a Taormina (Messina), lancia un appello alla figlia o a chi eventualmente le sta impedendo di tornare a casa. «Ti prego torna a casa – dice la donna – tutto si sistema, ti voglio bene».

Nel pomeriggio di ieri la madre ha presentato una denuncia ai carabinieri. La Prefettura ha immediatamente attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, a cui partecipano tutte le forze di polizia e i vigili del fuoco.