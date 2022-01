Sacco con ossa umane trovato nel Bolognese

I carabinieri stanno eseguendo accertamenti dopo che, in mattinata a San Lazzaro di Savena nel Bolognese, sono stati rinvenuti, all’interno di un sacco, ossa umane. Ad un primo accertamento, lo scheletro sembrerebbe intatto.

In base a quanto si apprende il sacco, con all’interno lo scheletro, è stato rinvenuto a una ventina di metri dal torrente. A trovarlo sarebbe stato un volontario addetto alla cura del verde che ha chiamato i carabinieri. In base alle prime informazioni, lo scheletro sarebbe stato avvolto in una coperta e poi riposto nel sacco, tutto è stato posto sotto sequestro. Sono in corso accertamenti medico-legali.



