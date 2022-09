Vaccini: Magrini (Aifa),da lunedì prenotazioni con bivalenti

ROMA, 09 SET - "Da lunedì può iniziare a livello regionale la prenotazione con i nuovi vaccini bivalenti" e "l'arrivo di un nuovo vaccino dovrebbe rafforzare anche il convincimento per chi deve fare la quarta dose per via dell'età o perché presentino altre patologie". Lo ha detto il direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), Nicola Magrini, durante la conferenza stampa sulla prosecuzione della campagna vaccinale contro il Covid-19 in corso al Ministero della Salute. Da lunedì, ha precisato, "sarà possibile prenotare le dosi e somministrarle"

