Spara dalla finestra agli uccelli in volo sopra un asilo

agenzia

A Grosseto i carabinieri interrompono la situazione di pericolo

GROSSETO, 03 APR – Ha iniziato a sparare agli uccelli appostato dalla finestra di casa alla periferia di Grosseto usando un fucile ad aria compressa ma i carabinieri forestali e quelli della stazione di Campagnatico sono stati avvisati e sono intervenuti interrompendo l’attività. I militari hanno constatato che l’uomo si era affacciato alla finestra della propria abitazione, e aveva aveva sparato diversi colpi in direzione di alcuni volatili. Una situazione pericolosa anche per il fatto che nella stessa direzione di sparo c’è una scuola dell’infanzia. E proprio nel cortile della scuola i carabinieri hanno trovato due uccelli, uno morto e l’altro ferito. Gli animali sono stati recuperati, quello ancora in vita dato in custodia ai veterinari del servizio Sos animali. I carabinieri forestali hanno ritirato il fucile ad aria compressa che è un’arma messa in libera vendita ma dotata di una discreta capacità offensiva e deve essere usata in modo corretto e lecito. Il fucile era corredato da circa 100 pallini e da un adattatore per lo sparo ai volatili.

