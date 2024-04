Vento fa cedere struttura nel Milanese, grave uomo di 28 anni

agenzia

A Cinisello Balsamo, ferito lievemente anche il padre

MILANO, 16 APR – Padre e figlio sono rimasti feriti, questa mattina, nel Milanese, per il crollo di una struttura per lavori edili che ha ceduto per via del forte vento che soffia sulla provincia. Il primo, di 66 anni, se l’è cavata con escoriazioni ma il secondo, di 28, è stato travolto in pieno da dei pannelli di legno e ha riportato un grave trauma cranico e al volto. Intubato, è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. E’ accaduto intorno alle 12 in una palazzina privata in via dei Martiri Palestinesi a Cinisello Balsamo (Milano). Secondo quanto riferito dal 118, dal tetto si sarebbe staccata parte di una struttura in ristrutturazione cadendo nel cortile interno dove si trovavano quattro persone e due di loro, padre e figlio appunto, sono stati colpiti. Il padre non sarebbe stato colpito, ma si sarebbe ferito nel tentativo di liberare il figlio. E’ stato portato in codice verde per un trauma alla schiena e a una gamba, anche lui all’ospedale San Gerardo di Monza.

