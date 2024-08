Inzaghi “Livello Serie A piú alto, vogliamo difendere il titolo”

agenzia

“Emozionato per il debutto e fiero del mio 4° anno in nerazzurro”, dice il tecnico dell’Inter MILANO (ITALPRESS) – “La stagione passata ci ha dato una grande soddisfazione, dobbiamo difendere il titolo che abbiamo conquistato. Abbiamo fatto una buona preparazione anche se non é stato semplice, i ragazzi si allenano con il sorriso sulle labbra. In queste settimane li ho visti carichi e motivati. Dobbiamo ricominciare come abbiamo finito”. Cosí Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, in conferenza stampa in vista della sfida con il Genoa, in programma domani alle 18.30 al Ferraris e valida per la prima giornata di campionato. “Siamo sempre stati dati tra i favoriti, le griglie non mi piacciono, tutti vogliono vincere piú partite e titoli possibili, abbiamo la responsabilitá di difendere il titolo. Tante squadre stanno investendo molto e noi siamo stati bravi a tenere l’ossatura e abbiamo messo dentro alcuni giocatori, sappiamo che ci manca qualcosa visto l’infortunio di Buchanan. Oggi ne abbiamo parlato con i dirigenti, dobbiamo mettere lí un giocatore importante per le rotazioni”. Tornando alla stagione che sta per iniziare, Inzaghi sottolinea: “Ripetersi non é semplice. Dovremo avere impegno, concentrazione e atteggiamento, tutte cose che dobbiamo migliorare e nelle quali siamo stati perfetti l’anno scorso, ma anche le altre sono in continuo miglioramento”. Si comincia a parlare di formazione. “Lautaro? Ha lavorato bene da quando é arrivato. È in discreta forma e l’ho visto motivato, poi spetterá a me decidere. Un grosso segnale me l’hanno dato lui e altri giocatori, a cui avevo dato qualche giorno in piú ma sono rientrati prima con grande senso di responsabilitá. C’é grandissima emozione per questo debutto. C’é grande orgoglio per iniziare la quarta stagione all’Inter, sappiamo cosa abbiamo fatto negli anni, nonostante delle difficoltá abbiamo fatto plusvalenze grazie alla dirigenza. Un bravo a tutti, a partire dai dirigenti che sono stati bravissimi a mantenere l’Inter competitiva in Italia e in Europa”. Prima dell’inizio del campionato é normale fare il classico gioco della griglia di partenza: “Ci sono tante squadre che punteranno a vincere lo scudetto, per quanto mi riguarda vedo un campionato piú livellato verso l’alto. Tutte le squadre di vertice si sono rinforzate e le squadre medie le vedo migliorate con ottimi elementi. Noi partiamo in casa del Genoa e non é mai un campo semplice Marassi, ma ci stiamo preparando nel migliore dei modi”. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xd6/ari/red 16-Ago-24 14:50

