Un grande salto per sostenere le cure dei bambini

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Il campione di freestyle motocross Vanni Oddera sará il protagonista di un evento a Milano. Un’esibizione intitolata ‘Il grande salto’ che porterá tutta la sua energia in Piazza Duca d’Aosta giovedí 31 ottobre, dalle 14 alle 18, dando il via alla raccolta fondi di Fondazione Mediolanum e Noverim Srl a favore dell’Ospedale pediatrico Istituto Giovanna Gaslini per la ricerca sulla Mototerapia. L’appuntamento – organizzato da Enic Meetings & Events di Stefano Gabbrielli, societá che organizza eventi in tutto il mondo dal 1964 – si inserisce nell’ambito del bando del Comune di Milano per la valoúrizzazione di uno dei punti piú strategici della cittá. Dopo una serie di iniziative dedicate all’intrattenimento, allo sport, al divertimento e alla condivisione, “Il Grande salto” aggiunge un nuovo valore al palinsesto di Piazza Duca d’Aosta con un forte impatto sociale. Per Grandi Stazioni Retail ospitare l’evento rappresenta un ulteriore tassello nella mission di rigenerazione urbana e sociale delle stazioni. Un’ulteriore opportunitá per giovani, adulti e famiglie di riappropriarsi di un luogo importante per la collettivitá, in sicurezza, contribuendo a rendere Milano ancora piú accogliente, accessibile e sensibile. A partire dal 31 ottobre e fino al 30 novembre, sará poi possibile donare e contribuire alla ricerca dell’Ospedale Gaslini di Genova con l’obiettivo di continuare gli studi sulla mototerapia ed arrivare ad un protocollo che possa essere esportato anche in altre realtá con scopi terapeutici. Come sottolineano i promotori dell’evento di Milano, la mototerapia non é solo un momento di gioco, ma una vera e propria terapia complementare che, grazie al contatto con le moto e l’interazione con i piloti, aiuta a ridurre il dolore, lo stress e l’ansia, favorendo un approccio piú sereno alle cure. Il Freestyle Hospital, un progetto nato al Gaslini di Genova nel 2013, dall’idea di Vanni Oddera, porta la mototerapia all’interno degli ospedali per offrire a bambini e ragazzi la possibilitá di vivere un’esperienza unica e terapeutica. L’obiettivo é migliorare la qualitá della vita dei piccoli pazienti, creando un ambiente positivo e favorendo la socializzazione. Le attivitá in corsia prevedono incontri con i bambini, la consegna di regali e spettacoli acrobatici. I piccoli pazienti hanno poi la possibilitá di salire in sella alle moto, vivendo un’emozione indimenticabile.Vanni Oddera dal 2023 é stato nominato “Gaslini Ambassador” per il grande lavoro di vicinanza, promozione e raccolta fondi svolto in questi anni per l’ospedale pediatrico genovese. I primi 20 mila euro raccolti verranno raddoppiati da Fondazione Mediolanum Ente Filantropico e Noverim S.r.l Societá Benefit che opera nel settore finanziario e che si é fortemente impegnata in questo progetto, e verranno erogati all’ospedale Gaslini tramite Gaslininsieme Ets con l’obiettivo, insieme, di consentire alla ricerca di fare un grande salto in avanti. – Foto Headline Giornalisti – (ITALPRESS). sat/com 30-Ott-24 13:40

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA