Alberelli morti lungo il viale Marco Polo

Lo dico

Circa 2 anni fa, il Comune di Catania aveva provveduto a piantumare nuovi alberi lungo il viale Marco Polo negli appositi spazi vuoti. Al dire il vero, poi non è seguito nessun intervento per innaffiare tali alberelli, causando in molti casi il loro appassire. Oggi, tali povere piante sono mancanti, sradicate da qualcuno. Spero che il Comune ripristini tali piante e magari con delle cure più appropriate

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA