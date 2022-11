Caltanissetta: il "fantasma" del castello di Mussomeli

Vorrei portare a conoscenza i lettori siciliani di come vengono malamente gestiti i nostri monumenti e in questo caso il famoso Castello di Mussomeli. Avrei voluto visitare il castello e, provenendo da Catania, dovevo essere certo di trovarlo aperto negli orari pubblicati su internet. Ho telefonato alla biglietteria e la persona che mi ha risposto mi ha garantito che fino al 30 ottobre, il castello sarebbe stato aperto anche nelle ore pomeridiane. Lo stesso giorno controllo su Google, dove era confermata l’apertura pomeridiana. Giunto sul posto ho trovato affisso un foglio di carta – dalle condizioni della carta era evidente che era stato attaccato da poche ore – contenente una dubbia ordinanza firmata dal sindaco Giuseppe Sebastiano Catania e dell’assessore al turismo Sebastiano Lo Conte, con la quale veniva disposta l’apertura del castello solo nelle ore diurne, relativamente alla giornata di domenica 30 ottobre, senza alcuna spiegazione Di tale ordinanza ne erano all’oscuro persino gli abitanti di Mussomeli che provavano a visitare il castello. A fianco dell’ordinanza c’erano dei numeri di telefono (compreso quello della polizia locale) ai quali non rispondeva nessuno. Avevo sentito della presenza di fantasmi nel castello di Mussomeli, ma qua mi sa che di fantasma c’è solo l’amministrazione comunale!



Claudio Piccolini

