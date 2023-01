Catania: "E lo schifo continua..."

E lo schifo continua ...insieme all'incapacità degli amministratori. Questa mattina mi sono imbattuto nel solito scempio dietro gli archi della pescheria. Accanto a un operatore ecologico mi esternava tutta la sua frustrazione per l'inciviltà di chi non ne vuol sapere delle minime regole di decenza ... e chi queste regole non le fa rispettare. Tempo fa una turista mi ha detto: " Ma a voi siciliani tutto questo non fa schifo?"

Oggi è iniziata la raccolta differenziata nel: quartiere San Cristoforo nel centro storico...questo è il risultato del primo giorno di una città e cittadini non pronti a questa tipologia di rispetto. La spazzatura continuerà a sovrastare i nostri marciapiedi per l'ignoranza e maleducazione delle persone. Questo è quello che ci meritiamo visto che nessun controllo viene eseguito su tutti i fronti. Grazie Catanesi siamo un popolo di incivili...

