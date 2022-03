Catania, ospedale San Marco:: "Le panchine del pronto soccorso"

Vorrei segnalare un anomalia del pronto soccorso dell'ospedale San marco. Datosi che siamo in periodo di pandemia e quindi per gli accompagnatori non è possibile accedere alla sala d'aspetto, mi domando se con tanto spazio che c'è nella aria antistante il ps non sia possibile creare un gazebo con delle panchine, invece di fare aspettare le persone fuori esposte a tutte le intemperie. Vorrei anche segnalare la "tassa" del parcheggio se uno si reca in ospedale dopo le 20,00 credo che € 6,00 e più, sia una cosa ingiusta, non si va in ospedale per piacere.



G. Mandi

