Nonostante la recente chiusura dei luoghi Sacri per manutenzione, il cimitero di Tremestieri Etneo è ancora ricoperto dalla cenere vulcanica. Non hanno rispetto per i defunti che dovrebbero riposare in pace, figuriamoci per i vivi.

Come fai a dire ai nostri cari "Che la terra sia lieve su di voi" quando ne hanno più del necessario sulle loro tombe?

I Cittadini di Tremestieri Etneo

