Tremestieri Etneo zona centro. Da un anno la situazione non cambia: strade non spazzate e immondizia ovunque nonostante le segnalazioni e le richieste d’intervento agli enti preposti. Ci chiediamo perché il sindaco non interviene su un servizio profumatamente pagato dai contribuenti che rischia di trasformarsi in emergenza sanitaria. Il paese puzza!

