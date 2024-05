Il Papa al G7 in Puglia sull’AI, parteciperà ‘in presenza’

Mondo

I messaggi sulle nuove tecnologie, 'siano al servizio dell'uomo'

Papa Francesco parteciperà al G7 in Puglia sull’intelligenza artificiale “in presenza”. E’ quanto riferito all’ANSA dalla sala stampa vaticana. Strumenti al servizio della pace, per promuovere la dignità di tutti, per sostenere le fasce più fragili, dai giovani ai detenuti, dai poveri ai migranti. Il Papa, 87 anni, uomo di quella generazione che fa fatica anche ad usare il cellulare, ha capito che le nuove tecnologie sono la nuova frontiera: non devono spaventare ma debbono essere legate a principi, valori, ad un’etica. Per questo, con un pianeta alle prese con “la terza guerra mondiale a pezzi”, devastato da povertà e ingiustizie, Papa Francesco ha deciso di dedicare i principali documenti di questo 2024 proprio all’intelligenza artificiale. Sono infatti il tema sia del Messaggio per la Pace del primo gennaio sia del Messaggio per la Giornata delle Comunicazioni sociali, sempre di gennaio di quest’anno. Ma il tema riemerge sempre più frequentemente in udienze ed incontri privati. L’ultimo, questa settimana, con il ceo di Cisco Chuck Robbins. E il Papa in questi anni ha voluto confrontarsi di persona anche con Elon Musk o Tim Cook, per fare degli esempi.

