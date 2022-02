Covid, anche la regina Elisabetta positiva dopo il contatto col principe Carlo

La regina Elisabetta II è risultata positiva al Covid-19. Lo fa sapere Buckingham Palace, sottolineando che ha sintomi leggeri. a sovrana britannica, che ha 95 anni e che sta riscontrando «sintomi lievi simili ad un raffreddore», continuerà comunque con tutta probabilità da adempiere ai suoi compiti meno impegnativi da Windsor nella prossima settimana.

Elisabetta II è risultata positiva dopo essere stata in contatto diretto con il principe Carlo nella settimana in cui quest’ultimo risultava per la seconda volta contagiato dal virus.

Il principe Carlo, erede al trono britannico, è già ricomparso oggi in pubblico dopo l'infezione che aveva coinvolto pochi giorni dopo dalla consorte Camilla. La guarigione del 73enne principe di Galles - vaccinato tre volte e e sostenitore dichiarato della campagna vaccinale di massa promossa nel Regno dal governo di Boris Johnson - è stata rapida.

