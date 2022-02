Covid: regina ha ancora sintomi, cancella impegni virtuali

LONDRA, 24 FEB - La regina Elisabetta, 96 anni ad aprile, è ancora positiva al Covid, dopo l'annuncio dei "sintomi leggeri e simili a un raffreddore" dato ufficialmente nei giorni scorsi: lo rende noto un aggiornamento di Buckingham Palace, che comunica la cancellazione delle due udienze virtuali" in agenda per oggi e il loro rinvio a data da destinare. Impegni analoghi erano già stati cancellati negli ultimi giorni, anche se la corte assicura che la sovrana continua a svolgere impegni istituzionali leggeri nel castello di Windsor, dopo aver regolarmente avuto per via telefonica ieri la tradizionale udienza del mercoledì col premier Boris Johnson.

