LONDRA, 12 APR - Multe per violazione delle norme Covid legate al cosiddetto scandalo Partygate sono in arrivo da parte di Scotland Yard anche per il premier britannico Boris Johnson e per il cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, suo super ministro dell'economia. Lo riferisce la Bbc, anticipando una pesante tegola per il governo Tory.

