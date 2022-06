Gb: regina torna a impegni di persona, ritratta senza bastone

LONDRA, 22 GIU - La regina Elisabetta, 96 anni, a riposo di fatto per due settimane dopo le brevi apparizioni pubbliche fatte all'inizio e alla fine delle celebrazioni solenni d'inizio giugno del Giubileo di Platino del 70esimo del suo regno da record, è tornata negli ultimi due giorni a svolgere alcune udienze istituzionali di persona, nella residenza del castello di Windsor. La monarca è stata mostrata oggi mentre riceveva la governatrice dello Stato australiano del Nuovo Galles del Sud, Margaret Beazley, in visita in Gran Bretagna: in un'immagine si è fatta ritrarre sorridente, in abito giallo e per la prima volta negli ultimi tempi senza il bastone da passeggio a cui è ormai costretta ad appoggiarsi per gli spostamenti dopo aver confessato apertamente alcuni mesi fa di avere problemi di deambulazione. Ieri, invece, Elisabetta II aveva ricevuto l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, massimo dignitario ecclesiastico della confessione anglicana, reduce come lei da un recente contagio da Covid, che le ha consegnato un riconoscimento della Chiesa per i suoi "70 anni di servizio" al timone del Regno. La corte ha inoltre fatto sapere che la sovrana non esclude di spostarsi in terra scozzese prima di fine mese per trascorrere la tradizionale settimana di soggiorno nel palazzo reale di Holyrood, a Edimburgo. E partecipare ad alcuni appuntamenti istituzionali in calendario nella più insofferente nazione del Regno, come a voler simboleggiare il legame che la corona intende comunque mantenere con la Scozia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA