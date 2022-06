Giubileo: festa al Derby senza la regina

ROMA, 04 GIU - Proseguono in Gran Bretagna per il terzo giorno i festeggiamenti per il Giubileo di Platino dei 70 anni sul trono della regina Elisabetta, che culmineranno questa sera con il concerto all'aperto davanti a Buckingham Palace, dove sono attese 22mila persone. Oggi i membri della famiglia reale hanno preso parte a diversi eventi: dopo il forfait della 96enne regina, è stata la principessa Anna a prendere parte al Derby ippico al suo posto mentre William e Kate, insieme al principino George e alla principessa Charlotte, hanno visitato il castello di Cardiff durante le prove del concerto incontrando parte della troupe e alcuni artisti. La scaletta dello show di questa sera vedrà impegnate star del pop e del rock di prima grandezza: tra gli altri Diana Ross, i Queen con Adam Lambert alla voce, Alicia Keys, Hans Zimmer, George Ezra, Sam Ryder, secondo classificato all'ultimo Eurovision song contest e Andrea Bocelli. Ad accogliere gli artisti saranno il principe Carlo e il figlio William mentre il principe Edoardo, il figlio più giovane della regina, e la moglie Sophie, sono ;;in Irlanda del Nord dove partecipano a eventi a Belfast e Bangor, tra cui l'incontro con alcuni bambini che prendono parte a spettacoli di strada multiculturali e ad alcuni sudditi che condivideranno i loro ricordi personali del loro incontro con la regina. Il Giubileo proseguirà domani con il 'Big Jubilee Lunch' e uno spettacolo pubblico musicale e creativo che coinvolgerà 10.000 persone.

