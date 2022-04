Gli Obama lasciano Spotify per un nuovo accordo sui podcast

ROMA, 21 APR - Barack e Michelle Obama non firmeranno un nuovo accordo podcast con Spotify. Lo riferisce Bloomberg che parla di "frustrazione" della coppia per i termini dell'accordo multimilionario sull'esclusiva con il gigante dello streaming. Gli Obama hanno annunciato nel 2019 che avrebbero collaborato esclusivamente con Spotify per pubblicare podcast attraverso la loro società di media Higher Ground, in un accordo dal valore di 25 milioni di dollari. 'Renegades: Born in the Usa', lo spettacolo di Barack Obama con il musicista Bruce Springsteen e The Michelle Obama Podcast sono stati entrambi dei successi per Spotify. Tuttavia, Bloomberg ha annunciato che Higher Ground lascerà Spotify quando l'attuale accordo terminerà a ottobre, citando tre fonti anonime vicine alle trattative, le quali confermano che Higher Ground sta negoziando con potenziali nuovi partner e che Spotify aveva rifiutato di fare un'altra offerta.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA