Il doodle di Google dedicato a San Valentino: c'è un gioco interattivo

Google celebra San Valentino con un doodle. Due criceti e un cuore in un cielo stellato per fare gli auguri. Ma è l’occasione anche per giocare con il puzzle 3D interattivo: lo scopo è far riunire i due criceti innamorati. Dopo una breve apertura, i personaggi animati si ritrovato separati e posizionati ai lati opposti del Doodle, che è costruito con tubi disgiunti e per giocare si possono usare i tasti a disposizione nella parte sottostante.

