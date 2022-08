Israele, oltre 200 razzi lanciati da Gaza in meno di 24 ore

TEL AVIV, 06 AGO - Sono oltre 200 i razzi della Jihad islamica lanciati da Gaza contro Israele in poco meno di 24 ore di conflitto. Di questi - secondo alcune stime citate dai media - circa 130 hanno varcato il confine e nella maggior parte sono stati intercettati dal sistema di difesa Iron Dome. Gli altri sono caduti in aree aperte o in mare e circa 30 nella stessa Striscia. A Sderot - cittadina israeliana ad un passo da Gaza - un razzo ha centrato una casa provocando danni materiali: gli abitanti al momento del colpo erano già nel rifugio. Nella città costiera di Ashkelon 20 persone sono state curate nell'ospedale Barzilai per ferite procuratesi durante la corsa ai rifugi o per crisi di panico. Intanto proeeguono gli attacchi dell'esercito sulla Striscia con obiettivo le postazioni militari della Jihad e depositi di armi.

