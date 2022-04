Peskov, Putin è un brand della Russia, il popolo lo sostiene

ROMA, 02 APR - "Abbiamo un brand, Putin, è proprio così". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un'intervista alla tv bielorussa, riporta la Tass. "C'è un supporto assolutamente unico per lui. Le percentuali di approvazione del presidente sono aumentate dall'inizio dell'operazione militare in Ucraina, superando ora l'80%", ha aggiunto. Peskov ha poi riferito che la "demilitarizzazione" dell'Ucraina "è in pieno svolgimento. Il potenziale militare e le infrastrutture militari sono in gran parte distrutte, che è uno degli obiettivi di questa operazione". Allo stesso tempo, ha aggiunto, i colloqui con Kiev "devono continuare, non importa a Istanbul e da qualche altra parte". Mosca "sarebbe felice di continuare i colloqui in Bielorussia ma Kiev si è opposta, ma la cosa principale è che si continui". Peskov è tornato anche ad attaccare la Nato: "Dicono che sia un'organizzazione difensiva, ma è un organismo pensato per aggredire".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA