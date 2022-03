Turchia: Erdogan, verso via libera uso rubli per turisti russi

ISTANBUL, 25 MAR - Turchia e Russia stanno lavorando a un accordo per accettare entrate relative al settore del turismo nelle rispettive monete locali. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta il quotidiano Sabah, parlando con i giornalisti al ritorno da un viaggio a Bruxelles dove ha partecipato al vertice dei leader della Nato. Citando una cooperazione commerciale riguardo ad agricoltura, energia e turismo, Ankara nelle scorse settimane aveva deciso di non sanzionare la Russia per l'invasione in Ucraina, anche se l'operazione militare di Mosca è stata comunque condannata e definita "inaccettabile" dallo stesso Erdogan. Nel 2021, con oltre 4 milioni e 700mila persone, i cittadini russi hanno rappresentato il 19% dei turisti stranieri che hanno visitato la Turchia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA