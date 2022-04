Ucraina, previsto incontro tra Lavrov e delegazione Lega araba

ROMA, 04 APR - Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov terrà un incontro con una delegazione del gruppo di contatto della Lega araba sull'Ucraina. La delegazione sarà composta dal segretario generale della lega e dai ministri degli Esteri di Algeria, Egitto, Giordania, Iraq e Sudan. Lo scrive la Tass. L'organizzazione è pronta a facilitare gli sforzi per trovare un accordo politico tra Russia e Ucraina, ha affermato Hossam Zaki, segretario generale aggiunto della Lega araba. Diversi giorni dopo il lancio "dell'operazione militare speciale" della Russia in Ucraina, l'Egitto ha avviato una riunione di rappresentanti permanenti presso la Lega araba per concordare una posizione sul conflitto. La lega mantiene relazioni amichevoli sia con Mosca che con Kiev.

