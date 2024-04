Polizia Ny, l’uomo che si è dato fuoco è in condizioni critiche

agenzia

Polia: 'Non ci sono minacce per la città dopo l'incidente'

WASHINGTON, 19 APR – L’uomo che si è dato fuoco fuori dal tribunale di New York, dove era in corso il processo a Donald Trump, è in condizioni critiche. Lo ha detto la polizia in auna conferenza stampa, assicurando che “non ci sono minacce” per la città dopo l’incidente. “Al momento non ci sono minacce alla sicurezza pubblica, ma c’è da aspettarsi un aumento del traffico nell’area”, ha spiegato il vice commissario Kaz Daughtry.

