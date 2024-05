Premier Anp ricorda Nakba, palestinesi non lasceranno Gaza

agenzia

Mustafa, 'batteremo tutti i tentativi che continuano anche oggi'

TEL AVIV, 15 MAG – L’attaccamento dei palestinesi alla propria terra “sconfiggerà tutti i tentativi di sfollamento continuati dopo la Nakba, non ultimi i piani per sfollare la nostra gente a Gaza”. Lo ha detto il premier di Ramallah Muhammad Mustafa nella ricorrenza della ‘Nakba’ (Catastrofe) – la nascita di Israele nel 1948 e l’esodo di circa 700mila palestinesi dalle loro terre – che viene ricordata oggi in tutti i Territori. Mustafa – citato dalla Wafa – ha denunciato “l’escalation degli attacchi dell’occupazione e dei suoi colonialisti in Cisgiordania, inclusa Gerusalemme”. Una escalation – ha aggiunto – alla quale non ci arrenderemo andando via.

