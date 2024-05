Zelensky, ‘con i Patrioti Kharkiv non cadrà in mano ai russi’

agenzia

Il presidente ucraino a Abc: 'Abbiamo bisogno di aiuti adesso'

ROMA, 16 MAG – A Kharkiv “la situazione è molto seria. Non possiamo permetterci di perdere. (..). Tutto ciò di cui abbiamo bisogno sono due sistemi Patriot. Se li avremo, la Russia non sarà in grado di occupare Kharkiv”. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista alla Abc ripresa da Ukrinform. Alla domanda se l’America sia responsabile di ciò che sta accadendo a Kharkiv, Zelensky ha risposto che è “colpa del mondo. Hanno dato a Putin l’opportunità di occupare” il territorio ucraino. “Ma ora il mondo può aiutarci” e “abbiamo bisogno di aiuto proprio adesso”.

