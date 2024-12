Un’esperienza di guida rivoluzionaria con intelligenza artificiale

motori

Audi A5 Avant si distingue per il suo design elegante e dinamico, che unisce linee sportive a dettagli ricercati, insieme alla più avanzata tecnologia motoristica

Una serata esclusiva celebra il debutto della nuova Audi A5 Avant a Catania presso laconcessionaria ufficiale.L’evento, che ha visto la partecipazione di molti affezionati clienti e appassionati del mondodell’automotive, ha permesso di ammirare da vicino, in anteprima, la nuova arrivata della casaautomobilistica tedesca, ora disponibile per i test drive. Audi A5 Avant si distingue per il suodesign elegante e dinamico, che unisce linee sportive a dettagli ricercati. Sotto il cofano sonoalloggiati motori Tfsi e Tdi, con motorizzazioni da 150 e 367 cavalli benzina e 204 cavallidiesel, “ibridati” con l’elettronica per abbattere le emissioni ed i consumi. Ad esempio, èpossibile utilizzare la modalità elettrica durante le fasi di parcheggio o quando si è fermi allostop. La sicurezza e l’aderenza raggiungo i massimi livelli grazie alla trazione integrale quattroper quattro, che assicura una guida ancora stabile anche in condizioni di scarsa aderenza.

“Vogliono rifare la storia”

Antonino Nania

“La gamma A5 è la degna erede della precedente gamma A4, che per 30 anni ha dominato ilmercato delle medie premium – spiega Antonio Nania, Audi Manager di Fata Srl – sia inversione berlina che avant. E’ un’autovettura che guarda molto al futuro. Non a caso Audi haideato il claim ‘Vogliono rifare la storia’ per lanciare questo nuovo modello, che potrebbeessere un degno sostituto del suv. Un prodotto davvero innovativo, la cui motorizzazionetermica ha anche una componente ibrida, in grado di garantire una diminuizione delleemissioni inquinanti ed una riduzione del consumo di carburante”.

Massima cura nell’infotainement

“Questo modello, come tutti gli altri che usciranno nel 2025 – aggiunge Vincenzo Barbagallo,digital manager Fata – ha la capacità di integrare gli strumenti dell’intelligenza artificiale con isistemi di bordo. In questo modo, sia il guidatore che i passeggeri possono godere di unsistema di infotainement altamente avanzato. E’ stata inserita una plancia curva con un virtualcockpit da 11,9 pollici ed un mmi da 14,5 pollici. Inoltre, un apposito visore proietterà sulparabrezza altre informazioni utili per chi è al volanti. Chi è sul lato passeggero potrà goderein tutta sicurezza delle funzioni di intrattenimento, senza disturbare il guidatore grazie ad unatecnologia di prismi che ‘isola’ appositamente la visione delle immagini”. Anche gli internisono stati progettati per offrire il massimo comfort e funzionalità, con sedili ergonomici ed unsistema di interfaccia avanzato che permette di integrare facilmente lo smartphone edaccedere a una lunga serie di servizi digitali aggiuntivi.

Già disponibili i test drive