Fare impresa insieme: domani se ne discute a Favara

Vuoi avviare o rafforzare la tua impresa in Sicilia? Vieni a conoscere i cinque principali incentivi di Invitalia rivolti a chi vuole mettersi in proprio. L’iniziativa "Fare Impresa Insieme" lanciata dall’Agenzia dello Sviluppo in collaborazione con Impact Hub Siracusa e Farm Cultural Park. L’evento si svolgerà a Favara, martedì 27 novembre presso Farm Cultural Park, e prevede due sessioni: al mattino, una presentazione delle 5 misure Invitalia, aperto al pubblico e, al pomeriggio, incontri dedicati 1to1 di orientamento per chi vuole presentare domanda di finanziamento per il proprio progetto ad una delle misure Invitalia disponibili (solo per utenti Registrati su Eventbrite).