Comitini, ecco le luminarie e l'Albero di Natale in piazza Umberto

Arrivano le luminarie e un grande Albero in piazza Umberto a Comitini per il Natale 2018. Il ritardo di qualche giorno si è registrato per il semplice fatto che il responsabile della ditta incaricata dal Comune per la collocazione delle luminarie è stato vittima di un infortunio e relativo ricovero ospedaliero. Lo ha chiarito il sindaco, Nino Contino, che ha voluto rispondere per le rime alle lamentele di alcuni cittadini che si sentivano traditi dal fatto di non potere respirare quell'aria di festa nel piccolo centro dell'agrigentino. "Tra l'altro - continua il sindaco - come spesso accade per le iniziative che organizziamo non c'è alcuna spesa sostenuta dal Comune. Questo lo voglio chiarire perché a volte ho ricevuto critiche dopo avere organizzato feste e festini, perché avrei sprecato dei soldi".