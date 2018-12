L'empedoclina Simona Burgio presenta il suo libro "Insomnia"

In attesa di coronare il suo sogno ossia di tornare stabilmente nella sua Porto Empedocle e di avviare un'attività che unisca il vintage, la Lis e le arti, il 22 dicembre presenterà la sua prima fatica letteraria dal titolo: "Insomnia". Stiamo parlando della trentenne empedoclina Simona Burgio. Il volume, edito da Antipodes, sarà presentato alle 16,30 al Baglio Santa Croce B&B in collaborazione con la libreria "Il mercante di libri" di via Atenea nel capoluogo, gestita da Alessandro Accurso Tagano. Modererà i lavori Raimonda Ilenia Riolo.

"Insomnia - dice l'autrice - nasce la notte, che è il momento in cui io scrivo. Sono oltre duemila notti autobiografiche. E' l'intreccio delle vite di conoscenti e sconosciuti, della mia famiglia e di chi ne ha fatto parte per brevissimi istanti o lunghissimi periodi, ambientati nella Sicilia della mia infanzia e nella Roma dei nostri giorni. A cavallo tra il 2013 e l'Anno Zero, i personaggi crescono con me, così come i loro legami, perché sono reali e appartenuti a questa vita".

Il finale è tutto da leggere e scoprire.