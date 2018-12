Sabah Benziadi ambasciatrice degli Emirati Arabi

E’ stata nominata come ambasciatrice del mondo arabo in Italia e come ambasciatrice italiana di cultura negli Emirati Arabi. Protagonista dell’evento, svoltosi a Roma al museo nazionale romano delle Terme di Diocleziano, è stata una bella ragazza, Sabah Benziadi, di origini marocchine, da oltre una ventina d’anni in Italia, tra Caltabellotta, dove risiede, Palermo e Roma. E’ stata premiata nella capitale dal presidente dell’associazione del Fujairan Khaled Aldhanhani, inviato dallo sceicco Hamad Bin Mohammed Al Sharqi, assieme al direttore del museo nazionale romano Daniela Porro. Domani, 23 dicembre, servizio completo sulla nostra edizione cartacea.