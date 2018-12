Caltanissetta, si insedia la Prefetta Cosima Di Stani

CALTANISSETTA - Si insedia alle 17 la neo Prefetta Cosima Di Stani, ma già in mattina ha iniziato a fare il giro istituzionale tra le autorità presenti in tutto il territorio. La Prefetta ha già incontrato il sindaco di Caltanissetta Giovanni Ruvolo il quale ha evidenziato ai problemi della viabilità per i mega cantiere al raddoppio della strada statale 640 Caltanissetta Agrigento.

Oggi prima tappa al Libero Consorzio di Caltanissetta in cui ha potuto incontrare la Commissaria Rosalba Panvini la quale ha illustrato le criticità economiche dell'ente che dal prossimo anno non potrà garantire neanche le spese per la fornitura elettrica negli edifici scolastici superiori.

Poi a Gela dove la Prefetta ha incontrato il Commissario Rosario Arena. «Uno dei primi argomenti che dovrò affrontare - ha detto la dott. Cosima Di Stasi - sarà la questione sicurezza in questa città». Poi visita istituzionale al Presidente del Tribunale di Gela Paolo Fiore e al Procuratore Fernando Asaro.

Le emergenze. La nuova Prefetta, che a Crotone in qualità di vice prefetto si è occupata di migranti, trova una provincia ampia - dal punto di vista territoriale - con tante problematiche. Dal Vallone "isolato" e con strade poco percorribili, alla città del Golfo con i conti del bilancio quasi in rosso.

Criminalità. Tante "famiglie" criminali, boss e gregari in carcere e giovani rampolli disposti ad uccidere per banali questioni. Lo spaccio di sostanze stupefacenti è il nuovo business tra i giovani e sul quale le forze dell'ordine stanno lavorando.

Infiltrazioni nella pubblica amministrazione. Il Comune di Bompensiere lo scorso anno è stato sciolto per infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione, ma nelle scorse settimane la Prefetta Maria Teresa Cucinotta, predecessora della Di Stasi, ha inviato la commissione Prefettizia al Comune di San Cataldo. A luglio i Carabinieri hanno smantellato un "comitato d'affari" messo in piedi per la gestione di diverse gare d'appalto.