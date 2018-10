«Una città che si "annaca" e non si muove», così Catania secondo il prof Enrico Iachello

Una città che si "annaca" e non si muove. Così la vede Enrico Iachello, docente universitario ed ex preside della Facoltà di Lettere e Filosofia. Per valorizzare il patrimonio culturale della città, troppo spesso negato alla fruizione del pubblico, propone il "modello" "Officine culturali", la cooperativa che è nata anche da una sua intuizione e che gestisce le visite turistiche del Monastero dei benedettini. Su "La Sicilia" in edicola domenica 21 ottobre l'intervista completa.