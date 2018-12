Trasporti a Catania, sindacato proclama sciopero dipendenti Amt per lunedì 10 dicembre

CATANIA - La Faisa Cisal ha proclamato per il prossimo 10 dicembre una giornata di sciopero dei dipendenti dell’Azienda metropolitana trasporti (Amt) di Catania. La protesta, spiega il sindacato in una nota, «si rende necessaria in ragione della mancata apertura di un serio tavolo di confronto sul futuro della partecipata comunale da parte dell’amministrazione Pogliese alla luce della dichiarazione di dissesto dell’Ente». Per la Faisa Cisal l’iniziativa fa seguito al «mancato dialogo da parte del Comune con le organizzazioni sindacali e con i lavoratori sul futuro dell’Azienda». «Dobbiamo constatare con rammarico - aggiunge il sindacato - che niente di tutto ciò è avvenuto e che anzi, da più parti, provengono indiscrezioni su una presunta volontà di determinare la vendita dell’Azienda o di parte di essa».