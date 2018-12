CATANIA - Un uomo di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri a Mascalucia (Catania) dopo che, ubriaco, con una banale scusa ha preso a schiaffi e aggredito la moglie con un bastone. La vittima è riuscita però a sfilarglielo dalle mani prima di colpirlo ad un braccio e fuggire in strada per telefonare ai militari. Bloccato, il marito ai carabinieri ha detto di essere stato aggredito dalla moglie ma una visita nel Pronto soccorso dell’Ospedale Garibaldi ha evidenziato solamente un lieve trauma al braccio sinistro. Ora è rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La donna, sotto choc ed in lacrime, ha raccontato ai militari il calvario patito a causa del marito violento negli ultimi anni.