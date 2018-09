L'arancino come non osi nemmeno pensarlo venerdì a Valverde

CATANIA - Tradizione e innovazione vanno a nozze per un connubio che vuole esaltare un prodotto simbolico dell’enogastronomia siciliana: l’arancino. Dall'estro creativo di cinque chef nascono altrettante ricette per reinterpretare in modo assolutamente personale il tradizionale piatto. Torna "Chicchi, riso e uva di Sicilia", giunto alla sua quarta edizione, in programma venerdì 14 settembre a Masseria Carminello, in via Carminello a Valverde (Catania), alle ore 21. La serata sarà condotta da Antonio Iacona, giornalista e direttore di EnoNews, e Valentina Grippaldi.

I cinque chef realizzeranno dal vivo le loro singolari interpretazioni dell'arancino unendo la tradizione della ricetta ai prodotti dop delle proprie città. Tutto accompagnato da etichette del territorio. Ospiti della quarta edizione dell’iniziativa, voluta e organizzata da Antonio Rosano e Giovanni Samperi, titolari di Masseria Carminello, sono Palmiro Carlini che presenterà un arancino dedicato al mondo dell’eros dal nome emblematico "Mi piace quando mi tocchi- v.m. 18 anni", Bianca Celano proporrà l’Arancino masculino, Tony Lo Coco sceglie l’Arancina ai frutti di mare, Rosanna Marziale opta per la Palla di mozzarella ripieno di arancino, Giuseppe Raciti cucinerà l’Arancino ai profumi etnei.

«Siamo felici di riproporre questa iniziativa enogastronomica a cui crediamo molto e che ci consente di valorizzare i prodotti di alta qualità resi ancor più speciali dalla creatività di importanti cuochi del panorama siciliano e nazionale – spiegano Antonio Rosano e Giovanni Samperi –. Ogni anno "Chicchi riso e uva di Sicilia" mette a confronto chef di alto livello che si ritrovano a collaborare fianco a fianco in un clima di condivisione fattiva».

FOTO DI BRUNELLA BONACCORSI