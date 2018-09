Giarre, è morta dopo un mese di agonia l'anziana travolta da una moto 11/09/2018 - 10:18 di Mario Previtera

Maria Messina, 87 anni, era stata investita in via Finocchiaro Aprile lo scorso 8 agosto. Non si era mai ripresa

Dopo un mese di agonia ha cessato di vivere Maria Messina, l’87enne giarrese travolta l’8 agosto scorso da una moto mentre attraversava a piedi la via Finocchiaro Aprile, all’ingresso nord della cittadina jonica. L’anziana è deceduta al Cannizzaro di Catania, dove si trovava ricoverata in prognosi riservata, la notte scorsa. Nel tragico incidente ha riportato un politrauma, rimanendo sempre in coma. L’anziana si apprestava a raggiungere un vicino supermercato, quando, nel frangente in cui attraversava la strada, è stata falciata da una Suzuki 650 che percorreva l’asse viario da Mascali in direzione del centro di Giarre. L’anziana donna nell’impatto con il mezzo a due ruote condotto da un 34enne di Calatabiano ha urtato con violenza il volto sul basalto lavico, perdendo anche un dito della mano. Considerata la gravità delle ferite, era stato allertato l’elisoccorso del 118 atterrato nell’elipista dello stadio di atletica. I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti dalla polizia locale di Giarre.