La luminaria "contestata", l'imprenditore: «Nessun contributo pubblico»

«Vorrei tranquillizzare la consigliera di Palermo, Sabrina Figuccia: la luminaria Minchia situata in via Alloro, infatti, è stata pagata interamente dal sottoscritto che ha voluto fare un atto di mecenatismo verso un’artista che ha composto una luminaria che non voleva offendere la sensibilità di nessuno».

È quanto scrive sul suo profilo facebook, Andrea Schiavo, che attraverso la sua società H501 ha finanziato interamente la realizzazione della luminaria "Minchia"».

«Rispetto quindi il suo desiderio di aver informazioni sull'uso o meno di soldi pubblici, ma chiederei cortesemente di lasciare al pubblico ed alla critica il giudizio sulla validità o meno di questa opera d’arte», aggiunge.