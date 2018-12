Il thriller dove si incrociano le strade di Santa Rosalia e dell'Isis

Un thriller molto attuale, quello che Carlo Barbieri presenta domenica 23 dicembre alla Bibilioteca Sociale BNI di Palermo "La difesa del bufalo". In primo piano è la Palermo estiva e vivace della grandissima festa dedicata alla Patrona S. Rosalia, il "Festino": l'ISIS, secondo informazioni non confermate in mano ai Servizi Segreti, avrebbe intenzione di compiervi un attentato suicida. La notizia non viene divulgata per non compromettere le indagini, che pur essendo svolte dai Servizi, coinvolgono un ristretto numero di funzionari delle forze dell'ordine. Fra questi, il commissario Francesco Mancuso della Omicidi, che lavorando su un caso di routine a Ballarò si troverà improvvisamente nell'occhio del ciclone, impegnato in una spasmodica partita a due, una lotta contro il tempo per fermare l'attentatore. Fino a un finale ad altissima tensione e dall'esito assolutamente imprevedibile.

Un grande thriller, appassionante non solo sul piano della storia raccontata, ma per le considerazioni che stimola sul fenomeno terroristico di matrice islamista: dal romanzo emerge chiaramente, infatti, l'esperienza maturata dall'autore, che ha lungamente vissuto in Medio Oriente. Un libro che si legge d'un fiato, una storia in cui non mancano momenti di tenerezza e persino di umorismo; e di cui Palermo è – come in tutti i romanzi di Barbieri – l'esuberante coprotagonista.

Carlo Barbieri è nato nel 1946 a Palermo. Ha vissuto nel capoluogo siciliano e a Catania, Teheran e Il Cairo. Adesso risiede a Roma ma torna spesso nella sua Sicilia. Oltre a La difesa del Bufalo ha scritto Pilipintò – Racconti da bagno per siciliani e non e i gialli La pietra al collo (ripubblicato nei Noir Italia de IlSole24Ore) e Il morto con la zebiba, Il marchio sulle labbra e Assassinio alla Targa Florio – gli ultimi due pubbicati da Dario Flaccovio Editore. Con la stessa casa editrice ha pubblicato anche la raccolta di racconti Uno Sì e Uno No. Barbieri è stato premiato in diverse manifestazioni fra le quali Giallo Garda, Città di Cattolica, Città di Sassari, Città di Torino, Efesto-Città di Catania e due volte all'Umberto Domina. Cura una rubrica su Malgradotutto e collabora con diverse testate web e cartacee, fra le quali MetroNews, il quotidiano delle metro di Roma, Milano e Torino.