Fico, ora priorità è manutenzione opere

ROMA, 15 AGO - "Sarà necessario e non più rinviabile porre in essere una riflessione collettiva sullo stato del nostro territorio e sulle condizioni delle infrastrutture. Serve dare priorità agli interventi di prevenzione, controllo, manutenzione: tutto ciò che è indispensabile per garantire la sicurezza della nostra comunità e del nostro territorio. Sono temi e azioni che devono essere sempre al centro dell'attenzione delle istituzioni, in modo serio e lungimirante". Lo scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Camera Roberto Fico, commentando il crollo del ponte Morandi a Genova. "Quello che è successo non è accettabile né sopportabile. Serve accertare ogni responsabilità e fare tutto ciò che è in potere delle istituzioni affinché catastrofi del genere non si ripetano mai più. È quello che dobbiamo al Paese", conclude.