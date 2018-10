Stefani inaugura maxi-leone San Marco

VENEZIA, 14 OTT - Il ministro degli affari regionali e delle autonomie, Erika Stefani, ha presenziato oggi pomeriggio a Trissino (Vicenza), suo paese di origine e di residenza, all' inaugurazione di un maxi leone di San Marco, simbolo del Veneto, di 3 metri per 4, posizionato nella rotatoria di accesso al centro cittadino. A organizzare la cerimonia, cui ha partecipato il presidente del consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, è stato il sindaco leghista Davide Faccio. La statua in vetroresina, costata 14mila euro, è stata voluta dal comitato Identità Veneta ed è frutto delle donazioni di privati cittadini e imprenditori. Si è trattato di un'inaugurazione blindata, sorvegliata da diverse decine di poliziotti, carabinieri e vigili urbani che hanno tenuto a distanza un gruppo di manifestanti legati a varie associazioni ambientaliste.