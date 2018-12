Lazio-Eintracht,tensioni vicino Olimpico

ROMA, 13 DIC - Tensioni nei pressi dallo Stadio Olimpico dove stasera si disputerà l'incontro Lazio-Eintracht. Alcuni tifosi tedeschi volevano raggiungere il ponte Duca d'Aosta, vicino al punto di accesso dei supporter laziali, ma sono stati bloccati dalle forze dell'ordine sul Ponte della Musica. Per fermarli si è ricorsi anche ad una carica di alleggerimento. Cinque tifosi tedeschi sono stati fermati per i disordini fuori dallo Stadio Olimpico. UN supporter sarebbe rimasto lievemente ferito a seguito delle tensioni con le forze dell'ordine nate dopo che un gruppo di circa 2-300 tifosi dell'Eintracht aveva tentato di andare verso ponte Duca d'Aosta. Il gruppo di tifosi, che si era staccato dal punto di raccolta a Villa Borghese per dirigersi verso lo stadio, era scortato dalle forze dell'ordine che per impedire che entrassero in contratto con i laziali ha fatto una carica di alleggerimento.