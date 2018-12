Questura Torino rafforza controlli

TORINO, 13 DIC - La Questura di Torino rafforza i controlli del territorio, in occasione delle imminenti festività natalizie. In seguito all'attentato terroristico di Strasburgo, il questore Francesco Messina ha disposto servizi di prevenzione e di vigilanza che riguarderanno in particolare le stazioni ferroviarie, i terminal degli autobus, gli scali aeroportuali, i centri commerciali, i mercati e i luoghi di culto. Le attività di controllo saranno intensificate anche in prossimità degli obiettivi istituzionali e nelle zone di frontiera. Nelle attività saranno impiegate le Unità operative antiterrorismo (Uopi), il Reparto prevenzione crimine, le unità cinofile e tutte le specialità della Polizia di stato di Torino e provincia.